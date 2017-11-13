Ученые научились “превращать” воду в алкоголь

По сути, Vocktail выдает содержимое в нем за тот вкус, который пожелает человек. Таким образом обычная вода может превратиться в вино или лимонад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вина “Коктебель” удостоены высших наград на международном конкурсе

Достигается такой эффект благодаря тому, что на краях стакана размещены электроды, стимулирующие язык при столкновении с ними.

Также в стакане имеется специальная трубка, которая выпускает газы с разными запахами - например, запахом лайма или вишни.

Ученые утверждают, что такой стакан может стать неотъемлемой частью виртуальной реальности. К тому же, этот стакан может стать полезным и в диетологии, поскольку это хорошая альтернатива вредным напиткам.

Напомним, как сообщал УНН, эксперты определили отечественные вина, в которых превышено содержание сернистой кислоты.