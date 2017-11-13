Ученые научились “превращать” воду в алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Ученые из Национального университета Сингапура создали необычный стакан Vocktail, который способен обмануть вкусовые рецепторы человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео-презентацию изобретения.
По сути, Vocktail выдает содержимое в нем за тот вкус, который пожелает человек. Таким образом обычная вода может превратиться в вино или лимонад.
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Достигается такой эффект благодаря тому, что на краях стакана размещены электроды, стимулирующие язык при столкновении с ними.
Также в стакане имеется специальная трубка, которая выпускает газы с разными запахами - например, запахом лайма или вишни.
Ученые утверждают, что такой стакан может стать неотъемлемой частью виртуальной реальности. К тому же, этот стакан может стать полезным и в диетологии, поскольку это хорошая альтернатива вредным напиткам.
Напомним, как сообщал УНН, эксперты определили отечественные вина, в которых превышено содержание сернистой кислоты.