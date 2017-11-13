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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 6029 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 34835 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 64112 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 83159 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88339 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Ученые научились “превращать” воду в алкоголь

Ученые научились “превращать” воду в алкоголь

Киев  •  УНН

 • 12630 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Ученые из Национального университета Сингапура создали необычный стакан Vocktail, который способен обмануть вкусовые рецепторы человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео-презентацию изобретения.

По сути, Vocktail выдает содержимое в нем за тот вкус, который пожелает человек. Таким образом обычная вода может превратиться в вино или лимонад.

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Достигается такой эффект благодаря тому, что на краях стакана размещены электроды, стимулирующие язык при столкновении с ними.

Также в стакане имеется специальная трубка, которая выпускает газы с разными запахами - например, запахом лайма или вишни.

Ученые утверждают, что такой стакан может стать неотъемлемой частью виртуальной реальности. К тому же, этот стакан может стать полезным и в диетологии, поскольку это хорошая альтернатива вредным напиткам.

Напомним, как сообщал УНН, эксперты определили отечественные вина, в которых превышено содержание сернистой кислоты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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