Вбивця в Маріуполі заарештований без права застави

“Чоловік є „куратором“ безпосередніх виконавців злочину. Йому оголошено про підозру відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: ст.115 (умисне вбивство), ст.257 (бандитизм), ст.146 (викрадення людини), ст.263 (незаконне поводження зі зброєю або вибуховими речовинами)”, повідомили у поліції.

Орджонікідзевським судом м.Маріуполя затриманому обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Нагадаємо, два роки невтішні рідні шукали зниклого чоловіка, але зараз справа розкрита, всі причетні до вбивства на замовлення затримані. Співробітники карного розшуку главку під особистим контролем заступника голови Нацполіціі України-начальника ГУНП в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна зібрали доказову базу і зараз підозрювані притягаються до кримінальної відповідальності.

Раніше УНН повідомляв, що суд дозволив затримати організатора чернігівського “центру реабілітації наркозалежних”.