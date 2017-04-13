Убийца в Мариуполе арестован без права залога
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня в Мариуполе Орджоникидзевский суд избрал меру пресечения - содержание под стражей - одному из участников тяжкого преступления, которые 2 ноября 2015 года украли жителя с.Мангуш и убили, закопав тело в лесу. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
"Мужчина был "куратором" непосредственных исполнителей преступления. Ему объявлено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст.115 (умышленное убийство), ст.257 (бандитизм), ст.146 (похищение человека), ст.263 (незаконное обращение с оружием или взрывчатыми веществами) ", сообщили в полиции.
Орджоникидзевским судом Мариуполя задержанному избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога.
Напомним, два года родные искали пропавшего мужчину, но сейчас дело раскрыто, все причастные к убийству по заказу задержаны. Сотрудники уголовного розыска главка под личным контролем заместителя председателя Нацполиции Украины-начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина собрали доказательную базу и сейчас подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности.
Ранее сообщал, что суд разрешил задержать организатора черниговского "центра реабилитации наркозависимых" .