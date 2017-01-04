Вбивця посла РФ в Анкарі ще в жовтні збирав інформацію про дипломата
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Під час розслідування вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова з'ясувалося, що через комп'ютер адвоката Серкана О., колишнього сусіда по кімнаті вбивці Мевлюта Мерта Алтинташа, ще в жовтні 2016 року збиралася інформація про дії російського дипломата, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Вказано, що координація розслідування справи А.Карлова проводиться під керівництвом заступника генпрокурора Анкари Неджіпа Джема Ішчімена.
"Експерти вивчили дані комп'ютера адвоката Серкана О., з'ясувавши, що в жовтні користувач неодноразово робив запит в інтернеті на пошук даних про Карлова, в тому числі проглядалися відео за участю російського дипломата", - йдеться у повідомленні.
Слідчі намагаються з'ясувати, з ким саме в цей час зустрічався М.Алтинташ.
Як заначається, у рамках розслідування замаху на посла Росії затримано 9 осіб.
Нагадаємо, у справі про вбивство російського посла в Туреччині фігурує громадянка РФ.