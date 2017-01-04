Убийца посла РФ в Анкаре еще в октябре собирал информацию о дипломате
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что через компьютер адвоката Серкана, бывшего соседа по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтинташа, еще в октябре 2016 года собиралась информация о действиях российского дипломата, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Указано, что координация расследования дела А.Карлова проводится под руководством заместителя генпрокурора Анкары Неджип Джема Ишчимена.
"Эксперты изучили данные компьютера адвоката Серкана, выяснив, что в октябре пользователь неоднократно делал запрос в интернете на поиск данных о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата", - говорится в сообщении.
Следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался М.Алтинташ.
Как отмечается, в рамках расследования покушения на посла России задержаны 9 человек.
Напомним, в деле об убийстве российского посла в Турции фигурирует гражданка РФ.