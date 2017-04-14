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"Вашингтон" вирвав перемогу у "Торонто" на старті розіграшу Кубка Стенлі

Київ • УНН

 • 10181 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Лідер регулярного чемпіонату НХЛ "Вашингтон Кепіталс" з виграшу над "Торонто Мейпл Ліфс" стартував у рамках першого раунду плей-офф Кубка Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

До десятої хвилини першого періоду рахунок був 2:0 на користь “Торонто” завдяки шайбам у виконанні Мітчелла Марнера та Джейка Гардінера. Столичні гравці відповіли на це двома голами Джастіна Вільямса, котрий реалізував більшість на 13-й хвилині першого періоду і зрівняв результат за чотири хвилини до закінчення другого.

Героєм протистояння став канадець Том Вілсон. 23-річний хокеїст рукою перехопив шайбу, яку намагалися викинути з зони хокеїсти “Торонто”, і відправив її в ворота Фредеріка Андерсена, тим самим вирвавши в овертаймі позитивний результат (3:2) для “Вашингтона”.

“Гра вийшла цікавою. Рахунок нас не влаштовує, але ми добре грали. Ми показали, що здатні протистояти їм. Ніхто перемогу нам не присудить тільки за те, що ми добре грали, так що нам треба готуватися до наступної зустрічі і провести її так само або краще”, — розповів голкіпер “Мейпл Ліфс” Ф.Андерсен.

Примітно, що для Т.Вілсона закинута шайба стала першою в 29 проведених іграх плей-офф.

Додамо, що в інших баталіях “Чикаго” поступився “Нешвіллу” — 0:1, а “Анахайм” виявився сильнішим за хокеїстів “Калгарі” — 3:2.

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