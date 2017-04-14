"Вашингтон" вырвал победу у "Торонто" на старте розыгрыша Кубка Стэнли

К десятой минуте первого периода счет был 2:0 в пользу "Торонто" благодаря шайбам в исполнении Митчелла Марнера и Джейка Гардинера. Столичные игроки ответили на это двумя голами Джастина Уильямса, который реализовал большинство на 13-й минуте первого периода и сравнял результат за четыре минуты до окончания второго.

Героем противостояния стал канадец Том Уилсон. 23-летний хоккеист рукой перехватил шайбу, которую пытались выбросить из зоны хоккеисты "Торонто", и отправил ее в ворота Фредерика Андерсена, тем самым вырвав в овертайме положительный результат (3:2) для "Вашингтона".

"Игра получилась интересной. Счет нас не устраивает, но мы хорошо играли. Мы показали, что способны противостоять им. Никто победу нам не присудит только за то, что мы хорошо играли, так что нам надо готовиться к следующей встрече и провести ее так же или лучше", - рассказал голкипер "Мэйпл Лифс" Ф.Андерсен.

Примечательно, что для Т.Вилсона заброшенная шайба стала первой в 29 проведенных играх плей-офф.

Добавим, что в других баталиях "Чикаго" уступил "Нэшвиллу" - 0:1, а "Анахайм" оказался сильнее хоккеистов "Калгари" - 3:2.