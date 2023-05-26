Вашингтон поступово наближається до укладення угоди щодо стелі боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Демократи та республіканці наблизилися до угоди про підняття стелі держборгу США та запобігання руйнівному дефолту, який може вдарити по найбільшій економіці світу за кілька днів, передає УНН з посиланням на AFP.
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Згідно з непідтвердженими повідомленнями американських ЗМІ, це буде включати угоду про покриття 31 трлн доларів боргу США протягом двох років, що означає, що нинішня драма не повториться перед президентськими виборами 2024 року.
Демократи поступилися вимогам республіканців щодо широких лімітів витрат на соціальний захист та інші внутрішні програми.
Тиск з метою досягнення домовленості та дозволу уряду позичати більше грошей, необхідних для виконання існуючих зобов'язань, посилюється.
За даними Міністерства фінансів, наступного четверга державна скарбниця може вичерпатися, залишивши неоплаченими деякі внутрішні рахунки та рахунки міжнародних кредиторів.
У понеділок США відзначають День пам'яті, члени Конгресу залишають Вашингтон на 10-денну перерву. Навіть президент Джо Байден попрямує у свій приватний будинок у Делавері.
Що передувало
У четвер Байден спробував заспокоїти країну, заявивши: "Дефолту не буде".
Підвищення стелі боргу – це щорічний бухгалтерський маневр, який зазвичай відбувається без особливої уваги. Цього року Республіканська партія вирішила перетворити стелю держборгу на важіль, щоб змусити Байдена відмовитися від пріоритетів видатків демократів.
Республіканці називають це ухиленням він відповідальності за державний борг у розмірі 31 трильйона доларів. Білий дім звинувачує опозиційну партію, яка контролює Палату представників, у захопленні економіки у заручники.
Лідер демократичної меншини Хакім Джефріс розкритикував республіканців із зали Палати представників у четвер, звинувативши їх у тому, що вони ризикують "небезпечним дефолтом у кризі, яку вони створили".