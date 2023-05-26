Вашингтон постепенно приближается к заключению соглашения по потолку долга
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Демократы и республиканцы приблизились к соглашению о поднятии потолка госдолга США и предотвращения разрушительного дефолта, который может ударить по крупнейшей экономике мира за несколько дней, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Согласно неподтвержденным сообщениям американских СМИ, это будет включать соглашение о покрытии 31 трлн долларов долга США в течение двух лет, что означает, что нынешняя драма не повторится перед президентскими выборами 2024 года.
Демократы уступили требованиям республиканцев относительно широких лимитов расходов на социальную защиту и другие внутренние программы.
Давление с целью достижения договоренности и разрешения правительству занимать больше денег, необходимых для выполнения существующих обязательств, усиливается.
По данным Министерства финансов, в следующий четверг государственная казна может иссякнуть, оставив неоплаченными некоторые внутренние счета и счета международных кредиторов.
В понедельник США отмечают День памяти, члены Конгресса покидают Вашингтон на 10-дневный перерыв. Даже президент Джо Байден направится в свой частный дом в Делавэре.
Что предшествовало
В четверг Байден попытался успокоить страну, заявив: "Дефолта не будет".
Повышение потолка долга – это ежегодный бухгалтерский маневр, который обычно происходит без особого внимания. В этом году Республиканская партия решила превратить потолок госдолга в рычаг, чтобы заставить Байдена отказаться от приоритетов расходов демократов.
Республиканцы называют это уклонением он ответственности за государственный долг в размере 31 триллиона долларов. Белый дом обвиняет оппозиционную партию, контролирующую Палату представителей, в захвате экономики в заложники.
Лидер демократического меньшинства Хаким Джефрис раскритиковал республиканцев из зала Палаты представителей в четверг, обвинив их в том, что они рискуют "опасным дефолтом в кризисе, который они создали".