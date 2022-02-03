Варшава лобіюватиме, аби відправлені США війська залишалися в Польщі на постійній основі

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 63487 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 111603 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 116986 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 144515 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 150298 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 124950 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 140038 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169046 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180404 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215996 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
95 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 238737 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 323166 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 91524 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 68819 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 92348 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 323142 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 238714 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 317926 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 435116 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 684918 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 30261 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 92348 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 106990 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 143806 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 168226 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Варшава лобіюватиме, аби відправлені США війська залишалися в Польщі на постійній основі

Варшава лобіюватиме, аби відправлені США війська залишалися в Польщі на постійній основі

Київ • УНН

 • 17060 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Голова МЗС Польщі Збігнєв Рау лобіюватиме у Сполучених Штатах, аби додаткові війська США, що направляються в країну, залишалися в Польщі на постійній основі, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пжидач у четвер напередодні візиту Рау до Вашингтона цього тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Раніше

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та Пентагон заявили у середу, що близько 1700 військовослужбовців мають прибути до Польщі, але лише на тимчасовій основі.

Цитата:

"Зрозуміло, що польська дипломатія прагне розширити присутність союзників у формі постійної ротації", — заявив агенції заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пжидач.

"Поточна ситуація з безпекою означає, що необхідність посилення цієї політики стримування стає ще більш актуальною", - додав він.

Рау вирушає до Вашингтона в четвер, щоб зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у п'ятницю, щоб вирішити, коли і де американські війська мають бути розміщені в Польщі, а також про можливі санкції щодо Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74