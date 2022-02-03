Варшава лобіюватиме, аби відправлені США війська залишалися в Польщі на постійній основі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Голова МЗС Польщі Збігнєв Рау лобіюватиме у Сполучених Штатах, аби додаткові війська США, що направляються в країну, залишалися в Польщі на постійній основі, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пжидач у четвер напередодні візиту Рау до Вашингтона цього тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та Пентагон заявили у середу, що близько 1700 військовослужбовців мають прибути до Польщі, але лише на тимчасовій основі.
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"Зрозуміло, що польська дипломатія прагне розширити присутність союзників у формі постійної ротації", — заявив агенції заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пжидач.
"Поточна ситуація з безпекою означає, що необхідність посилення цієї політики стримування стає ще більш актуальною", - додав він.
Рау вирушає до Вашингтона в четвер, щоб зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у п'ятницю, щоб вирішити, коли і де американські війська мають бути розміщені в Польщі, а також про можливі санкції щодо Росії.