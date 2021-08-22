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17 березня, 19:38 • 106767 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 141837 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 203293 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 167185 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 163536 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 183388 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151999 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159665 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176309 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221991 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Варфоломій та Епіфаній сьогодні проведуть літургію у Софійському соборі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На території собору Святої Софії у Києві під відкритим небом сьогодні відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі — Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Про це УНН інформують у пресслужбі ПЦУ.

Деталі

Інформують, що початок богослужіння о 9:00.

“Запрошуємо духовенство і вірних до спільної молитви. Просимо враховувати заходити безпеки, які будуть вживатися”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вселенський патріарх Варфоломій 20 серпня прибув з візитом до Києва. У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла подячна молитва (доксологія) з нагоди прибуття до України Вселенського патріарха Варфоломія. 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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