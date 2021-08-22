Варфоломій та Епіфаній сьогодні проведуть літургію у Софійському соборі

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Інформують, що початок богослужіння о 9:00.

“Запрошуємо духовенство і вірних до спільної молитви. Просимо враховувати заходити безпеки, які будуть вживатися”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вселенський патріарх Варфоломій 20 серпня прибув з візитом до Києва. У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла подячна молитва (доксологія) з нагоди прибуття до України Вселенського патріарха Варфоломія.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.