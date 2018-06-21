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Вантажівка врізалася в групу людей на півдні Мексики

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Як мінімум сім чоловік загинули і 11 постраждали в середу в ДТП з вантажівкою в штаті Чьяпас на півдні Мексики. Про це повідомляє УНН з посиланням на мексиканське видання Milenio.

На в’їзді в місто Тустла-Гутьєррес трейлер протаранив кілька автомобілів, після чого збив групу людей, що чекали автобуса на узбіччі дороги.

Постраждалі були доставлені в міські лікарні, відомостей про їх стан оприлюднено не було. За попередніми даними, причиною трагедії стала відмова гальмівної системи вантажівки. Водій машини отримав легкі травми, найближчим часом він зможе дати свідчення з приводу того, що сталося.

Як повідомляв УНН, збройний напад скоєно в середу, 13 червня, на учасників похоронної процесії в місті Гвадалахара, столиці штату Халіско на заході Мексики. Жертвами атаки стали дві людини, шестеро отримали поранення.

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