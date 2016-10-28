Вандали розбили вікна у двох потягах на Полтавщині

Подія сталася під час слідування потягу через станцію Солоницька (Полтавська область) о 21:15.

Менш ніж за годину, на цій же станції стався аналогічний випадок із потягом № 721 Харків —Київ, в результаті чого були пошкоджені вікна теж у двох вагонах.

Пасажири від вчинених дій не постраждали. Поїзди продовжували рух, не здійснюючи вимушеної зупинки без затримки графіка руху.