Вандали розбили вікна у двох потягах на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Полтавщині під час слідування швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 711 Костянтинівка — Київ невідомі особи розбили вікна у двох вагонах. Про це інформує прес-служба “Укрзалізниці”, передає УНН-Центр.
Подія сталася під час слідування потягу через станцію Солоницька (Полтавська область) о 21:15.
Менш ніж за годину, на цій же станції стався аналогічний випадок із потягом № 721 Харків —Київ, в результаті чого були пошкоджені вікна теж у двох вагонах.
Пасажири від вчинених дій не постраждали. Поїзди продовжували рух, не здійснюючи вимушеної зупинки без затримки графіка руху.