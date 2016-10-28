Вандалы разбили окна в двух поездах на Полтавщине
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 27 октября. УНН. На Полтавщине во время следования скоростного поезда Интерсити + № 711 Константиновка - Киев неизвестные разбили окна в двух вагонах. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН-Центр.
Произошло во время следования поезда через станцию Солоницкая (Полтавская область) в 21:15.
Менее чем за час, на этой же станции произошел аналогичный случай с поездом № 721 Харьков-Киев, в результате чего были повреждены окна тоже в двух вагонах.
Пассажиры от совершенных действий не пострадали. Поезда продолжали движение, осуществляя вынужденную остановку без задержки графика движения.