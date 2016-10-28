Вандалы разбили окна в двух поездах на Полтавщине

Произошло во время следования поезда через станцию ​​Солоницкая (Полтавская область) в 21:15.

Менее чем за час, на этой же станции произошел аналогичный случай с поездом № 721 Харьков-Киев, в результате чего были повреждены окна тоже в двух вагонах.

Пассажиры от совершенных действий не пострадали. Поезда продолжали движение, осуществляя вынужденную остановку без задержки графика движения.