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ВАКС засудив двох посадовців за мільйонні зловживання під час будівництва «Охматдиту» та звільнив їх від тюремного ув’язнення

ВАКС засудив двох посадовців за мільйонні зловживання під час будівництва «Охматдиту» та звільнив їх від тюремного ув’язнення

Київ • УНН

 • 364434 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. 26 грудня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала винуватими двох осіб у справі щодо будівництва «Охматдиту», які завдали державі збитків на понад 30 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ВАКС.

Так, ексочільницю ДП «Укрмедпроектбуд» суд визнав винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем), та призначив їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта підприємництва, у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності строком на 3 роки. Їй призначили штраф у розмірі 750 неоподаткованих мінімуми доходів громадян – 12 750 грн.

Її пособника – ексдиректора ТОВ «Укрпрофмед», суд визнав винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта господарювання строком на 3 роки. Йому призначили штраф у розмірі 600 неоподаткованих мінімуми доходів громадян – 10 200 грн.

Обох обвинувачених суд звільнив від покарання у зв’язку із закінченням строків давності кримінального провадження.

Колегія суддів ВАКС повністю задовольнила цивільний позов Державного підприємства «Укрмедпроектбуд» до обвинувачених та стягнула на його користь грошові кошти у розмірі 30 017 002,98 грн.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Деталі справи

Державне підприємство «Укрмедпроектбуд» за бюджетні кошти замовило у приватного товариства інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів) для будівництва та оснащення НДСЛ «Охматдит».

За умовами укладених договорів державне підприємство провело розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, що становило понад 30 млн грн. Проте вказане інженерне та технічне обладнання й до цього часу не поставлено.

Попри відсутність обладнання, у 2013 році очільниця державного підприємства (до цього вона була директором підприємства – генпідрядника), діючи всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписала видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі.

У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання.

Ці злочинні дії завдали державному бюджету в особі ДП «Укрмедпроектбуд» понад 30 млн грн збитків.

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