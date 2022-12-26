ВАКС осудил двух должностных лиц за миллионные злоупотребления во время строительства «Охматдета» и освободил их от тюремного заключения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. 26 декабря, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновными двух лиц в деле о строительстве «Охматдета», нанесших государству ущерб более чем на 30 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ВАКС.

Экс-руководительницу ГП «Укрмедпроектбуд» суд признал виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением), и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должность руководителя субъекта предпринимательства, в уставном капитале которого есть доля государственной или коммунальной собственности сроком на 3 годы. Ей назначили штраф в размере 750 необлагаемых налогом минимумы доходов граждан – 12 750 грн.

Ее пособника – экс-директора ООО «Укрпрофмед», суд признал виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должность руководителя субъекта хозяйствования сроком на 3 года. Ему назначили штраф в размере 600 необлагаемых налогом минимумы доходов граждан – 10 200 грн.

Обоих обвиняемых суд освободил от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного производства.

Коллегия судей ВАКС полностью удовлетворила гражданский иск Государственного предприятия «Укрмедпроектстрой» к обвиняемым и взыскала в его пользу денежные средства в размере 30 017 002,98 грн.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Детали дела

Государственное предприятие «Укрмедпроектстрой» за бюджетные средства заказало у частного общества инженерное и техническое оборудование (в том числе лифты и модули тепловых пунктов) для строительства и оснащения НДСЛ «Охматдет».

По условиям заключенных договоров государственное предприятие провело расчеты с генподрядчиком путем 100% авансирования, что составило более 30 млн грн. Однако указанное инженерное и техническое оборудование до сих пор не поставлено.

Несмотря на отсутствие оборудования, в 2013 году глава государственного предприятия (до этого она была директором предприятия – генподрядчика), действуя вопреки интересам возглавляемого ею предприятия, с целью получения неправомерной выгоды другими юридическими лицами, при пособничестве тогдашних руководителей предприятий генподрядчика и подрядчика, подписала расходные накладные, согласно которым ею якобы принято от генподрядчика указанное оборудование, за которое уже были уплачены авансовые платежи в полном объеме.

В дальнейшем указанными лицами совершен также ряд действий, направленных на сокрытие непоставки и отсутствия оборудования.

Эти преступные действия нанесли государственному бюджету в лице ГП «Укрмедпроектстрой» более 30 млн грн убытков.

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