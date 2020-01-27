ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід ексзаступнику міністра палива та енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд сьогодні планує розглянутим клопотання щодо обрання запобіжного заходу ексзаступнику міністра палива та енергетики Ігорю Кирюшину, якого підозрюють у причетності до розкрадання майна ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укргазвидобування” на загальну суму понад 2 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Сьогодні, 27 січня... о 17:00 слідча суддя Вищого антикорупційного суду розгляне клопотання щодо обрання запобіжного заходу заступнику міністра палива та енергетики (2009-2011 роки), якого підозрюють у причетності до розкрадання майна ПАТ „Укрнафта“ та ПАТ „Укргазвидобування“ на загальну суму понад 2 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про колишнього заступника міністра палива та енергетики Ігоря Кирюшина.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої “газової схеми” у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”.