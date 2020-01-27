ВАКС сегодня будет выбирать меру пресечения экс-заместителю министра топлива и энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Высший антикоррупционный суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство относительно избрания меры пресечения экс-заместителю министра топлива и энергетики Игорю Кирюшину, подозреваемому в причастности к хищению имущества ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча" на общую сумму более 2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня, 27 января ... в 17:00 следственная судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения заместителю министра топлива и энергетики (2009-2011 гг), которого подозревают в причастности к хищению имущества ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча" на общую сумму более 2 млрд грн", - говорится в сообщении.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем замминистра топлива и энергетики Игоре Кирюшине.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".