ВАКС призначив до розгляду справу щодо членів тарифної комісії УЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу щодо членів тарифної комісії ПАТ “Укрзалізниця” стосовно надання пільг на вантажні перевезення, що призвело до збитків державі у сумі 69 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
Так, 27 липня 2020 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишніх заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, начальника Головного комерційного управління адміністрації та ексзаступника директора з комерційних питань ДП "Український транспортно-логістичний центр" у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на суму понад 69 млн гривень.
"За результатами підготовчого засідання колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті. Дата засідання – 8 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, заступник генерального директора УЗ, будучи головою тарифної комісії, за попередньою змовою з іншими членами комісії, безпідставно прийняли рішення про розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень вантажів із застосуванням пільгових коефіцієнтів та тарифних ставок при фактичному невиконанні зазначеними підприємствами гарантованих обсягів транзитних перевезень, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам Державної адміністрації залізничного транспорту України у вигляді збитків на суму 69 млн 231 тис. 464,07 грн.