ВАКС назначил к рассмотрению дело в отношении членов тарифной комиссии УЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении членов тарифной комиссии ПАО "Укрзализныця" о предоставлении льгот на грузовые перевозки, что привело к убыткам государству в сумме 69 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Так, 27 июля 2020 года в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывших заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, начальника Главного коммерческого управления администрации и экс-заместителя директора по коммерческим вопросам ГП "Украинский транспортно-логистический центр" в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб на сумму свыше 69 млн гривен.
"По результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу. Дата заседания - 8 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, заместитель генерального директора УЗ, будучи главой тарифной комиссии, по предварительному сговору с другими членами комиссии, безосновательно приняли решение о расчете платы за фактически выполненные объемы перевозок грузов с применением льготных коэффициентов и тарифных ставок при фактическом невыполнении указанными предприятиями гарантированных объемов транзитных перевозок, что нанесло тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины в виде убытков на сумму 69 млн 231 тыс. 464,07 грн.