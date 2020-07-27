ВАКС назначил к рассмотрению дело в отношении членов тарифной комиссии УЗ

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 250 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113562 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117518 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143239 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104621 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102885 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВАКС назначил к рассмотрению дело в отношении членов тарифной комиссии УЗ

ВАКС назначил к рассмотрению дело в отношении членов тарифной комиссии УЗ

Киев  •  УНН

 • 7718 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении членов тарифной комиссии ПАО "Укрзализныця" о предоставлении льгот на грузовые перевозки, что привело к убыткам государству в сумме 69 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Так, 27 июля 2020 года в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывших заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, начальника Главного коммерческого управления администрации и экс-заместителя директора по коммерческим вопросам ГП "Украинский транспортно-логистический центр" в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб на сумму свыше 69 млн гривен.

"По результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу. Дата заседания - 8 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель генерального директора УЗ, будучи главой тарифной комиссии, по предварительному сговору с другими членами комиссии, безосновательно приняли решение о расчете платы за фактически выполненные объемы перевозок грузов с применением льготных коэффициентов и тарифных ставок при фактическом невыполнении указанными предприятиями гарантированных объемов транзитных перевозок, что нанесло тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины в виде убытков на сумму 69 млн 231 тыс. 464,07 грн.

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