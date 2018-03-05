САП направила в суд справу щодо членів тарифної комісії УЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо членів тарифної комісії ПАТ “Укрзалізниця” щодо надання пільг на вантажні перевезення, що призвело до збитків державі у сумі 69 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.
За інформацією САП, 5 березня обвинувальний акт стосовно цих осіб скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
За даними прокуратури, заступник генерального директора УЗ, будучи головою тарифної комісії за попередньою змовою з іншими членами комісії безпідставно прийняли рішення про розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень вантажів із застосуванням пільгових коефіцієнтів та тарифних ставок при фактичному невиконанні зазначеними підприємствами гарантованих обсягів транзитних перевезень, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам Державної адміністрації залізничного транспорту України у вигляді збитків на суму 69 млн 231 тис. 464,07 грн.
Як повідомляв УНН, у серпні 2017 року колишньому заступнику голови "Укрзалізниці", директору одного з департаментів та заступнику директора однієї з філій повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем.