САП направила в суд дело в отношении членов тарифной комиссии УЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении членов тарифной комиссии ПАО "Укрзализныця" о предоставлении льгот на грузовые перевозки, что привело к убыткам государству в сумме 69 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.
По информации САП, 5 марта обвинительный акт в отношении этих лиц направлен в Печерский районный суд. Киева для рассмотрения по существу.
По данным прокуратуры, заместитель генерального директора УЗ, будучи председателем тарифной комиссии по предварительному сговору с другими членами комиссии, безосновательно принял решение о расчете платы за фактически выполненные объемы перевозок грузов с применением льготных коэффициентов и тарифных ставок при фактическом невыполнении указанными предприятиями гарантированных объемов транзитных перевозок, что нанесло тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины в виде ущерба на сумму 69 млн 231 тыс. 464,07 грн.
Как сообщал УНН, в августе 2017 года бывшему заместителю главы "Укрзализныци", директору одного из департаментов и заместителю директора одного из филиалов сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.