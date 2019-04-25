В єврозоні впало виробництво

Це свідчить про скорочення промислового виробництва як у Німеччині, так і у Франції.



У Німеччині індекс склав 44,5 пункту, це менше очікуваних аналітиками 45 і помітно нижче 50, що означало б перехід до зростання економічної активності.



У Франції значення показника опускалося протягом останніх трьох місяців, досягнувши 13-місячного мінімуму.



Експерти очікують, що зростання ВВП зони євро в другому кварталі складе менше 0,2%. На тлі цих даних курс європейської валюти до долара знизився на 0,3%.



Як повідомляв УНН, два відомих у Східній Європі торгові центри Польщі та України підписали меморандум про партнерство в легпромі.