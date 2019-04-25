В єврозоні впало виробництво
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Індекс ділової активності в 19 країнах єврозони в квітні знизився, за попередніми даними, на 0,3 пункту в порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Це свідчить про скорочення промислового виробництва як у Німеччині, так і у Франції.
У Німеччині індекс склав 44,5 пункту, це менше очікуваних аналітиками 45 і помітно нижче 50, що означало б перехід до зростання економічної активності.
У Франції значення показника опускалося протягом останніх трьох місяців, досягнувши 13-місячного мінімуму.
Експерти очікують, що зростання ВВП зони євро в другому кварталі складе менше 0,2%. На тлі цих даних курс європейської валюти до долара знизився на 0,3%.
Як повідомляв УНН, два відомих у Східній Європі торгові центри Польщі та України підписали меморандум про партнерство в легпромі.