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В Японії троє альпіністів загинули через сходження лавини

В Японії троє альпіністів загинули через сходження лавини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В Японії, в горах Яцугадаке, зійшла лавина, в результаті чого загинули три людини, ще 4 отримали поранення. Про це повідомляє NHK, передає УНН.

Так, повідомляється, що група альпіністів з 7 осіб опинилися під завалами снігу, однак встигли подати сигнал екстреним службам. Троє людей загинули, ще четверо були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, влада Непалу заборонила альпіністам поодинці підніматися в гори, в тому числі на Еверест. Відзначено, що Кабінет міністрів Непалу переглянув правила альпінізму в Гімалаях з метою зменшення кількості нещасних випадків.

Закон переглянули для того, щоб зробити альпінізм більш безпечним і зменшити смертність.

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