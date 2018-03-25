В Японії троє альпіністів загинули через сходження лавини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Японії, в горах Яцугадаке, зійшла лавина, в результаті чого загинули три людини, ще 4 отримали поранення. Про це повідомляє NHK, передає УНН.
Так, повідомляється, що група альпіністів з 7 осіб опинилися під завалами снігу, однак встигли подати сигнал екстреним службам. Троє людей загинули, ще четверо були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, влада Непалу заборонила альпіністам поодинці підніматися в гори, в тому числі на Еверест. Відзначено, що Кабінет міністрів Непалу переглянув правила альпінізму в Гімалаях з метою зменшення кількості нещасних випадків.
Закон переглянули для того, щоб зробити альпінізм більш безпечним і зменшити смертність.