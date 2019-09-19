В Ужгороді чоловік вистрибнув з вікна відділку поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Ужгороді чоловік вистрибнув з четвертого поверху будівлі міського відділу поліції. Слідчі розслідують цю подію як перевищення службових повноважень правоохоронцями. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"За поширеною у ЗМІ інформацією 13 вересня 2019 року працівники поліції доставили двох громадян до приміщення Ужгородського міського відділу поліції. Один з чоловіків вистрибнув із вікна службового кабінету четвертого поверху будівлі відділу поліції, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. Він наразі перебуває на стаціонарному лікуванні в медичному закладі", - йдеться в повідомленні.
Нині слідчі ДБР з’ясовують обставини події. Тривають невідкладні слідчі дії для перевірки виконання правоохоронцями своїх службових обов’язків. Також проводяться допити свідків та потерпілих.
Подію кваліфікували як перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, тобто ч. 2 ст. 365 КК України.
У разі доведення вини правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, ДБР розслідує можливі протиправні дії працівників СБУ – жорстокого поводження із затриманим.