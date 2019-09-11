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ДБР розслідує факт жорстокого поводження працівників СБУ із затриманими

ДБР розслідує факт жорстокого поводження працівників СБУ із затриманими

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Слідчі центрального апарату Держаного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за повідомленням Голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер щодо можливих протиправних дій працівників Служби безпеки України – жорстокого поводження із затриманим. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

За інформацією Голови моніторингової місії ООН з прав людини, у квітні 2016 року працівники СБУ затримали громадянина. Під час затримання правоохоронці надягнули йому на голову мішок, відвезли у лісосмугу та побили – як наслідок він отримав тілесні ушкодження та опинився в лікарні.

Важливо, що за оприлюдненою інформацією працівники СБУ хотіли приховати свій злочин та, використовуючи погрози, змушували затриманого підписати потрібні процесуальні документи в лікарні.

Кваліфікація справи: перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у ДБР допитали Парубія: стали відомі подробиці.

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