ГБР расследует факт жестокого обращения сотрудников СБУ с задержанными
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Следователи центрального аппарата подержанного бюро расследований начали досудебное расследование по сообщению председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер о возможных противоправных действий сотрудников Службы безопасности Украины - жестокого обращения с задержанным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
По информации председателя мониторинговой миссии ООН по правам человека, в апреле 2016 года работники СБУ задержали гражданина. Во время задержания правоохранители надели ему на голову мешок, отвезли в лесополосу и избили - как следствие он получил телесные повреждения и оказался в больнице.
Важно, что по обнародованной информации работники СБУ хотели скрыть свое преступление и, используя угрозы, заставляли задержанного подписать нужные процессуальные документы в больнице.
Квалификация дела: превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение сотрудником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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