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У ДБР допитали Парубія: стали відомі подробиці

У ДБР допитали Парубія: стали відомі подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Державному бюро розслідувань відбувся допит голови Верховної Ради восьмого скликання Андрія Парубія, який стосувався встановлення в парламенті сенсорної кнопки. Про це після допиту розповів журналістам сам Парубій, передає кореспондент УНН.

“Це така чергова ритуальна дія, цей допит стосувався встановлення сенсорної кнопки. Ви пригадуєте, як 23 липня, коли проводилося тестування на предмет того, чи працює сенсорна кнопка, працівники ДБР і СБУ захопили Центр управління комп’ютерною системою і блокували кілька днів. Наголошую, без рішення суду. Навіть зайшовши в приміщення Ради не як слідчі, а як приватні громадяни, вони заблокували тестування сенсорної кнопки. І зараз, виявляється, вони ведуть кримінальне провадження щодо того, чи законно проводилося тестування”, — розповів Парубій.

Нагадаємо, 27 серпня Парубій заявив, що працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводили слідчі дії у Верховній Раді. 

Пізніше він заявив, що слідчі ДБР та СБУ заблокували центр управління системою “Рада-3” 23 серпня під час загального тестування.

У той же день директор ДБР Роман Труба пояснив, що слідчі проводили “огляд” центру управління системою “Рада” 23 та 27 серпня через інформацію, що керівництво Апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку.

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