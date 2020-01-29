В уряді спрогнозували вплив коронавірусу з Китаю на економіку України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства прогнозують мінімальний вплив на українську економіку через виявлення в Китаї нового смертельного коронавірусу. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
"Зазвичай, перший прямий ефект – на туризм. Туризм уповільнюється, також через туризм може розвиватись епідемія. В даному випадку на щастя, зовнішній туризм в Україні маленький, він складає всього 2% ВВП. В середньому у країнах 5-10% ВВП. Нам тут десь пощастило, але в поганому сенсі, тому що було б добре, якби туристична галузь у нас була більш розвинена. Це та галузь, по якій зазвичай бьють такі глобальні речі. Тому в нас ефект буде низький. Звичайно, перевізники і туроператори, які працюють на зовнішніх ринках і працюють з Китаєм, понесуть можливо певні витрати, пов’язані з евакуацією. Але ми оцінюємо вплив мінімальний", - сказав Милованов.
З його слів, Міністерство поки не прогнозує негативного впливу на товарообіг з Китаєм через вірус.
Нагадаємо, в Укрпошті запевнили, що коронавірус не поширюється через товари з Китаю.