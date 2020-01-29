В правительстве спрогнозировали влияние коронавируса из Китая на экономику Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства прогнозируют минимальное влияние на украинскую экономику из-за обнаружения в Китае нового смертельного коронавируса. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.
"Обычно, первый прямой эффект - на туризм. Туризм замедляется, также из-за туризма может развиваться эпидемия. В данном случае к счастью, внешний туризм в Украине маленький, он составляет всего 2% ВВП. В среднем в странах 5-10% ВВП. Нам здесь где-то повезло, но в плохом смысле, потому что было бы хорошо, если бы туристическая отрасль у нас была более развита. Это та отрасль, по которой обычно бьют такие глобальные вещи. Поэтому у нас эффект будет низкий. Конечно, перевозчики и туроператоры, которые работают на внешних рынках и работают с Китаем, понесут возможно определенные расходы, связанные с эвакуацией. Но мы оцениваем влияние минимальное", - сказал Милованов.
По его словам, Министерство пока не прогнозирует негативного влияния на товарооборот с Китаем из-за вируса.
Напомним, в Укрпочте заверили, что коронавирус не распространяется через товары из Китая.