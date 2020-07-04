В уряді розповіли про актуальний стан з робочими місцями в Україні

“Ситуація з робочими місцями дійсно складна, і ця статистика офіційна, її видно. На початку коронакризи, перед запровадженням карантину — 320 тисяч зареєстрованих безробітних зі статусом, зараз — більше 510 тисяч зареєстрованих безробітних з офіційним статусом. Але за цей період карантину 155 тисяч людей знайшли і отримали роботу через центри зайнятості”, — сказав прем’єр.

З його слів, нові робочі місця були створені в різних галузях, зокрема в галузі будівництва. Водночас він зауважив, що наразі в Україні і світі складна ситуація з роботою на фоні коронакризи.

Нагадаємо, з 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття збільшиться до 8788 гривень.

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