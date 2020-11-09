В уряді повідомили про стан Шмигаля і коли він востаннє спілкувався з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пройде тест на коронавірусну хворобу найближчим часом. Про це УНН повідомили у Кабінеті міністрів України.
"Прем’єр буде робити тест найближчим часом. Він працює, з ним все гаразд", - повідомили в уряді, зазначивши, що Шмигаль регулярно проходить тестування.
На питання про те, коли прем’єр востаннє зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським, співрозмовник в уряді повідомив, що "вони у п’ятницю разом були на презентації економічного аудиту країни".
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.
Крім того, стало відомо, що у глави ОПУ Андрія Єрмака також підтвердили захворювання.