В уряді повідомили про стан Шмигаля і коли він востаннє спілкувався з Зеленським

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пройде тест на коронавірусну хворобу найближчим часом. Про це УНН повідомили у Кабінеті міністрів України.

"Прем’єр буде робити тест найближчим часом. Він працює, з ним все гаразд", - повідомили в уряді, зазначивши, що Шмигаль регулярно проходить тестування.

На питання про те, коли прем’єр востаннє зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським, співрозмовник в уряді повідомив, що "вони у п’ятницю разом були на презентації економічного аудиту країни".

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Крім того, стало відомо, що у глави ОПУ Андрія Єрмака також підтвердили захворювання.

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