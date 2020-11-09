В правительстве сообщили о состоянии Шмыгаля и когда он в последний раз общался с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пройдет тест на коронавирусную болезнь в ближайшее время. Об этом УНН сообщили в Кабинете министров Украины.
"Премьер будет делать тест в ближайшее время. Он работает, с ним все в порядке", - сообщили в правительстве, отметив, что Шмыгаль регулярно проходит тестирование.
На вопрос о том, когда премьер раз встречался с Президентом Владимиром Зеленским, источник в правительстве сообщил, что "они в пятницу вместе были на презентации экономического аудита страны".
Напомним, ранее сегодня стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.
Кроме того, стало известно, что у главы ОПУ Андрея Ермака также подтвердили заболевание.