В уряді планують відправити чиновників на курси з кібергігієни
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Міністерство цифрової трансформації планує у співпраці із компанією Google цифрові курси для чиновників. Про це розповів віцепрем'єр-міністр, міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Ми плануємо разом з гуглом освітні заходи для кабміну. Це називається кібергігієна", - сказав Федоров.
Міністр додав, що такі заходи заплановані по всій країні й очікується що оволодіння чиновниками базовими навиками в сфері ІТ зменшать рівень кіберзагрози.
"Найдешевший спосіб захистити інформацію – це її відкрити" – додав прем'єр-міністр Гончарук.
При тому, за словами очільника уряду, раніше кожне відомство володіло реєстром даних, які уряд планує зараз об'єднати.
Нагадаємо, уряд планує об'єднати більше 350 державних реєстрів.