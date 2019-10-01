Уряд планує об'єднати більше 350 державних реєстрів - Федоров

"Сьогодні наш курс на об'єднання реєстрів й зробити їх захищеними й ефективним", - сказав Федоров.

За його словами в Україні більше 350 реєстрів даних.

Як повідомляв УНН, Федоров презентував мобільний додаток з державними послугами.

Портал та додаток "Дія – зручно, непомітно, людяно" включатиме такі послуги:

оформити ФОП за 10 хвилин;

скористатися електронним кабінетом громадянина;

оцифрує сотні послуг;

дозволить отримати ліцензії та дозволи онлайн;

забезпечить підзвітність влади;

забезпечить цифрові медичні послуги тощо.