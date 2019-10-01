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Уряд планує об'єднати більше 350 державних реєстрів - Федоров

Київ • УНН

 • 9089 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уряд планує об'єднати реєстри в Україні. Про це розповів віцепрем'єр-міністр, міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.

Уряд планує об'єднати більше 350 державних реєстрів - Федоров

"Сьогодні наш курс на об'єднання реєстрів й зробити їх захищеними й ефективним", - сказав Федоров.

За його словами в Україні більше 350 реєстрів даних.

Як повідомляв УНН, Федоров презентував мобільний додаток з державними послугами.

Портал та додаток "Дія – зручно, непомітно, людяно" включатиме такі послуги:

оформити ФОП за 10 хвилин;
скористатися електронним кабінетом громадянина;
оцифрує сотні послуг;
дозволить отримати ліцензії та дозволи онлайн;
забезпечить підзвітність влади;
забезпечить цифрові медичні послуги тощо.

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