Уряд планує об'єднати більше 350 державних реєстрів - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уряд планує об'єднати реєстри в Україні. Про це розповів віцепрем'єр-міністр, міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Сьогодні наш курс на об'єднання реєстрів й зробити їх захищеними й ефективним", - сказав Федоров.
За його словами в Україні більше 350 реєстрів даних.
Як повідомляв УНН, Федоров презентував мобільний додаток з державними послугами.
Портал та додаток "Дія – зручно, непомітно, людяно" включатиме такі послуги:
оформити ФОП за 10 хвилин;
скористатися електронним кабінетом громадянина;
оцифрує сотні послуг;
дозволить отримати ліцензії та дозволи онлайн;
забезпечить підзвітність влади;
забезпечить цифрові медичні послуги тощо.