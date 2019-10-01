Правительство планирует объединить более 350 государственных реестров - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Правительство планирует объединить реестры в Украине. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
"Сегодня наш курс на объединение реестров и сделать их защищенными и эффективными", - сказал Федоров.
По его словам, в Украине более 350 реестров данных.
Как сообщал УНН, Федоров представил мобильное приложение с государственными услугами.
Портал и приложение "Действие - удобно, незаметно, человечно" будет включать следующие услуги:
оформить ФЛП за 10 минут;
воспользоваться электронным кабинетом гражданина;
оцифрует сотни услуг;
позволит получить лицензии и разрешения онлайн;
обеспечит подотчетность власти;
обеспечит цифровые медицинские услуги и тому подобное.