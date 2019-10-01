Правительство планирует объединить более 350 государственных реестров - Федоров

"Сегодня наш курс на объединение реестров и сделать их защищенными и эффективными", - сказал Федоров.

По его словам, в Украине более 350 реестров данных.

Как сообщал УНН, Федоров представил мобильное приложение с государственными услугами.

Портал и приложение "Действие - удобно, незаметно, человечно" будет включать следующие услуги:

оформить ФЛП за 10 минут;

воспользоваться электронным кабинетом гражданина;

оцифрует сотни услуг;

позволит получить лицензии и разрешения онлайн;

обеспечит подотчетность власти;

обеспечит цифровые медицинские услуги и тому подобное.