В правительстве планируют отправить чиновников на курсы по кибергигиене

"Мы планируем вместе с Гуглом образовательные мероприятия для кабмина. Это называется кибергигиена", - сказал Федоров.

Министр добавил, что такие мероприятия запланированы по всей стране и ожидается, что овладение чиновниками базовыми навыками в сфере ИТ уменьшат уровень киберугрозы.

"Самый дешевый способ защитить информацию - это ее открыть", - добавил премьер-министр Гончарук.

При этом, по словам главы правительства, ранее каждое ведомство обладало реестром данных, которые правительство планирует сейчас объединить.

Напомним, правительство планирует объединить более 350 государственных реестров.