В правительстве планируют отправить чиновников на курсы по кибергигиене
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Министерство цифровой трансформации планирует в сотрудничестве с компанией Google цифровые курсы для чиновников. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
"Мы планируем вместе с Гуглом образовательные мероприятия для кабмина. Это называется кибергигиена", - сказал Федоров.
Министр добавил, что такие мероприятия запланированы по всей стране и ожидается, что овладение чиновниками базовыми навыками в сфере ИТ уменьшат уровень киберугрозы.
"Самый дешевый способ защитить информацию - это ее открыть", - добавил премьер-министр Гончарук.
При этом, по словам главы правительства, ранее каждое ведомство обладало реестром данных, которые правительство планирует сейчас объединить.
Напомним, правительство планирует объединить более 350 государственных реестров.