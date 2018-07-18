В уряді анонсували масштабну боротьбу з контрабандою лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює масштабні перевірки лісгоспів на предмет контрабанди лісу. Про це він сказав на засіданні уряду в середу, передає кореспондент УНН.
"Я сьогодні підписав звернення до Генпрокурора з інформацією щодо таких правопорушень. Пропоную прийняти рішення, щоб Держаудитслужба, ДФС, Нацполіція та Держгеокадастр почали ретельні перевірки господарської діяльності всіх лісгоспів країни з абсолютно конкретними даним про накладні: хто їх підписував, хто відвантажував, з прізвищами, хто їх оформлював, які митниці оформлювали, через які пункти пропуску проходила ця контрабанда", - наголосив Гройсман.
Як додав він, сьогодні ще буде звернення до партнерів по ЄС, щоб вони надали доступ до інформації, який ліс заїжджав до ЄС.
"Ми побачимо, що звідси виїжджали дрова, а заїжджав ліс кругляк", - переконаний Гройсман.
Крім того, очільник уряду повідомив, що вчора підписав висновок з проханням підписати закон про криміналізацію контрабанди лісу.
Нагадаємо, Рада встановила кримінальну відповідальність за контрабанду лісу-кругляку.