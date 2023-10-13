В Укрзалізниці розповіли про подробиці роботи маршалів

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Він підтвердив, що маршали будуть знаходитися на вокзалах і в поїздах не в форменому одязі, а звичайному цивільному, але матимуть при собі жетон від Укрзалізниці та службове посвідчення. За його словами, маршали мають здійснювати моніторинг безпекової ситуації, аналізувати її та за потреби реагувати.

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«Маршали вже працюють на найбільш популярних маршрутах Західного напрямку. Якщо маршал буде свідком якоїсь події, що порушує правила безпеки, він буде зобов’язаний втрутитися та залишатися до її вирішення. Якщо це буде злочин, то справу негайно передадуть до Національної поліції. Можливо, він побачить порушення з боку працівників Укрзалізниці або недосконалість процедур, можливо потрібно буде навчити якоїсь поведінки пасажирів», - сказав Павло Лапін.

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