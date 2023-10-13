В Укрзализныце рассказали о подробностях работы маршалов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Маршалы железнодорожной безопасности сейчас работают на наиболее популярных маршрутах Западного направления. Об этом в эфире телемарафона рассказал менеджер-начальник отдела филиала «Ведомственная военизированная охрана» АО «Укрзализныця» Павел Лапин, пишет УНН.
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Он подтвердил, что маршалы будут находиться на вокзалах и в поездах не в форменной одежде, а в обычной гражданской, но будут иметь при себе жетон от Укрзализныци и служебное удостоверение. По его словам, маршалы должны осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, анализировать ее и при необходимости реагировать.
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«Маршалы уже работают на наиболее популярных маршрутах Западного направления. Если маршал станет свидетелем какого-либо события, нарушающего правила безопасности, он будет обязан вмешаться и оставаться до его разрешения. Если это будет преступление, то дело немедленно передадут в Национальную полицию. Возможно, он увидит нарушения со стороны работников Укрзализныци или несовершенство процедур, возможно нужно будет научить какому-то поведению пассажиров», - сказал Павел Лапин.
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