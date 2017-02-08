В "Укргазвибодуванні" заявили про обшуки у трьох своїх офісах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В "Укргазвибодуванні" заявили про обшуки в офісах підприємства у Києві, Полтаві і на Харківщині. Про це в коментарі УНН повідомила прес-секретар ПАТ "Укргазвидобування" Лариса Поліщук.
"Зараз ми розбираємося, що до чого. О 8 ранку прийшли люди. Це СБУ, начебто. І вони от зараз проводять обшуки. Найгірше, що можуть вилучати техніку, комп’ютери, сервери. Ми зараз з’ясовуємо, яка причина. Але там все дуже заплутано, тому що суд - одеський, а подання було від прокурора - кримського", - сказала вона.
Говорячи про причину обшуків, вона зазначила: "Начебто, там охоронні послуги, які надавалися охоронними структурами "Укргазвидобування".
З її слів, з обшуками прийшли до офісів "Укргазвибодування" у Києві, Полтаві і Шебелинці на Харківщині.
Нагадаємо, раніше джерела УНН повідомили, що СБУ проводить обшуки в офісах “Укргазвидобування”.