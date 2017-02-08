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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В "Укргазвибодуванні" заявили про обшуки у трьох своїх офісах

Київ • УНН

 • 15948 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. В "Укргазвибодуванні" заявили про обшуки в офісах підприємства у Києві, Полтаві і на Харківщині. Про це в коментарі УНН повідомила прес-секретар ПАТ "Укргазвидобування" Лариса Поліщук.

В "Укргазвибодуванні" заявили про обшуки у трьох своїх офісах

"Зараз ми розбираємося, що до чого. О 8 ранку прийшли люди. Це СБУ, начебто. І вони от зараз проводять обшуки. Найгірше, що можуть вилучати техніку, комп’ютери, сервери. Ми зараз з’ясовуємо, яка причина. Але там все дуже заплутано, тому що суд - одеський, а подання було від прокурора - кримського", - сказала вона.

Говорячи про причину обшуків, вона зазначила: "Начебто, там охоронні послуги, які надавалися охоронними структурами "Укргазвидобування".

З її слів, з обшуками прийшли до офісів "Укргазвибодування" у Києві, Полтаві і Шебелинці на Харківщині.

Нагадаємо, раніше джерела УНН повідомили, що СБУ проводить обшуки в офісах “Укргазвидобування”.

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