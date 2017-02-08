В "Укргаздобыче" заявили об обысках в трех своих офисах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В "Укргаздобыче" заявили об обысках в офисах предприятия в Киеве, Полтаве и в Харьковской области. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ПАО "Укргаздобыча" Лариса Полищук.
"Сейчас мы разбираемся, что к чему. В 8 утра пришли люди. Это СБУ, якобы. И они вот сейчас проводят обыски. Хуже всего, что могут изымать технику, компьютеры, серверы. Мы сейчас выясняем, какая причина. Но там все очень запутанно, так как суд - одесский, а представление было от прокурора - крымского", - сказала она.
Говоря о причине обысков, она отметила: "Вроде бы, там охранные услуги, которые предоставлялись охранными структурами "Укргаздобыче".
По ее словам, с обысками пришли в офисы "Укргаздобычи" в Киеве, Полтаве и Шебелинке в Харьковской области.
Напомним, ранее источники УНН сообщили, что СБУ проводит обыски в офисах "Укргаздобычи".