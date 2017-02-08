В "Укргаздобыче" заявили об обысках в трех своих офисах

"Сейчас мы разбираемся, что к чему. В 8 утра пришли люди. Это СБУ, якобы. И они вот сейчас проводят обыски. Хуже всего, что могут изымать технику, компьютеры, серверы. Мы сейчас выясняем, какая причина. Но там все очень запутанно, так как суд - одесский, а представление было от прокурора - крымского", - сказала она.

Говоря о причине обысков, она отметила: "Вроде бы, там охранные услуги, которые предоставлялись охранными структурами "Укргаздобыче".

По ее словам, с обысками пришли в офисы "Укргаздобычи" в Киеве, Полтаве и Шебелинке в Харьковской области.

Напомним, ранее источники УНН сообщили, что СБУ проводит обыски в офисах "Укргаздобычи".