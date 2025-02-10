В Укренерго анонсували обмеження потужності для бізнесу та промисловості на 11 лютого

Завтра, 11 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Час застосування обмежень:

• 07:00 – 11:00

• 15:00 – 21:00

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак - повідомили в компанії.

За даними Укренерго, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються", - додали в компанії.

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