В Укренерго анонсували обмеження потужності для бізнесу та промисловості на 11 лютого
Київ • УНН
11 лютого в Україні діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу у два періоди: 7:00-11:00 та 15:00-21:00. Причиною є пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських атак.
Завтра, 11 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Час застосування обмежень:
• 07:00 – 11:00
• 15:00 – 21:00
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак
За даними Укренерго, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
"Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються", - додали в компанії.
Споживання електрики зростає через похолодання, для населення графіків немає, але слід дуже економити - Укренерго10.02.25, 11:25 • 22879 переглядiв