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В Укренерго анонсували обмеження потужності для бізнесу та промисловості на 11 лютого

В Укренерго анонсували обмеження потужності для бізнесу та промисловості на 11 лютого

Київ • УНН

 • 38442 перегляди

11 лютого в Україні діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу у два періоди: 7:00-11:00 та 15:00-21:00. Причиною є пошкодження енергооб'єктів під час попередніх російських атак.

Завтра, 11 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Час застосування обмежень:

• 07:00 – 11:00

• 15:00 – 21:00

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак 

- повідомили в компанії.

За даними Укренерго, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються", - додали в компанії.

Споживання електрики зростає через похолодання, для населення графіків немає, але слід дуже економити - Укренерго10.02.25, 11:25 • 22879 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
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