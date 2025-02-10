В Укрэнерго анонсировали ограничения мощности для бизнеса и промышленности на 11 февраля
Киев • УНН
11 февраля в Украине будут действовать ограничения мощности для промышленности и бизнеса в два периода: 7:00-11:00 и 15:00-21:00 и 15:00-21:00. Причиной является повреждение энергообъектов во время предыдущих российских атак.
Завтра, 11 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Время применения ограничений:
- 07:00 - 11:00
- 15:00 - 21:00
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак
По данным Укрэнерго, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
«Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются», - добавили в компании.
Потребление электричества растет из-за похолодания, для населения графиков нет, но следует очень экономить - Укрэнерго10.02.25, 11:25 • 18559 просмотров