В Укрэнерго анонсировали ограничения мощности для бизнеса и промышленности на 11 февраля

Завтра, 11 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Время применения ограничений:

- 07:00 - 11:00

- 15:00 - 21:00

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак - сообщили в компании.

По данным Укрэнерго, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

«Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются», - добавили в компании.

Потребление электричества растет из-за похолодания, для населения графиков нет, но следует очень экономить - Укрэнерго