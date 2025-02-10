Потребление электричества растет из-за похолодания, для населения графиков нет, но следует очень экономить - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за снижения температуры потребление электроэнергии в Украине выросло на 8,6% по сравнению с прошлой неделей. Для промышленности введено ограничение с 6:00 до 21:00, населению рекомендуют экономить.
Потребление электроэнергии в Украине сегодня растет, введены ограничения для промышленности и бизнеса, для населения графиков пока нет, впрочем украинцам стоит потреблять электроэнергию экономно, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.
Потребление электроэнергии растет (...) Причина таких ощутимых изменений - существенное снижение температуры воздуха по сравнению с предыдущей неделей
Как отмечается, сегодня, 10 февраля, по состоянию на 7:30, его уровень был на 1,9% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Вчера, 9 февраля, суточный максимум потребления был вечером - на 8,6% выше, чем максимум предыдущего воскресенья.
Отмечается, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Для сбалансирования энергосистемы - сегодня с 06:00 до 21:00 применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются. Однако, есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии в течение суток
И призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно, а по возможности - перенести пользование мощной техникой на ночные часы.
«Ситуация в энергосистеме может меняться», - отметили в компании.
В Украине вырастут тарифы коммунальные услуги: когда ожидать31.01.25, 11:33 • 51163 просмотра