Потребление электричества растет из-за похолодания, для населения графиков нет, но следует очень экономить - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине сегодня растет, введены ограничения для промышленности и бизнеса, для населения графиков пока нет, впрочем украинцам стоит потреблять электроэнергию экономно, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.

Как отмечается, сегодня, 10 февраля, по состоянию на 7:30, его уровень был на 1,9% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Вчера, 9 февраля, суточный максимум потребления был вечером - на 8,6% выше, чем максимум предыдущего воскресенья.

Отмечается, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Для сбалансирования энергосистемы - сегодня с 06:00 до 21:00 применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются. Однако, есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии в течение суток