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Споживання електрики зростає через похолодання, для населення графіків немає, але слід дуже економити - Укренерго

Київ • УНН

 • 22879 перегляди

Через зниження температури споживання електроенергії в Україні зросло на 8,6% порівняно з минулим тижнем. Для промисловості введено обмеження з 6:00 до 21:00, населенню рекомендують економити.

Споживання електроенергії в Україні сьогодні зростає, запроваджені обмеження для промисловості та бізнесу, для населення графіків поки немає, утім українцям варто споживати електроенергію ощадливо, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Споживання електроенергії зростає. (...) Причина таких відчутних змін - суттєве зниження температури повітря, порівняно з попереднім тижнем

- повідомили в Укренерго.

Як зазначається, сьогодні, 10 лютого, станом на 7:30, його рівень був на 1,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Учора, 9 лютого, добовий максимум споживання був увечері - на 8,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі.

Зауважується, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Для збалансування енергосистеми – сьогодні з 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак, є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби

- вказали в Укренерго.

І закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, а за можливості – перенести користування потужною технікою на нічні години.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - наголосили в компанії.

В Україні зростуть тарифи комунальні послуги: коли очікувати31.01.25, 11:33 • 51408 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
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