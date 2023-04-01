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В Україну йдуть дощі з мокрим снігом

В Україну йдуть дощі з мокрим снігом

Київ • УНН

 • 809759 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У найближчі три доби Україну накриють дощі, а місцями - з мокрим снігом. У Карпатах очікується зниження температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Цитата

"У найближчі три доби в Україні часом дощ (завтра в Карпатах, 3-4 квітня в західних, більшості північних та місцями центральних областях з мокрим снігом, на дорогах подекуди ожеледиця).

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 3-4 квітня у південних та західних областях місцями пориви 15-20 м/с", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

за даними синоптиків, температура у неділю вночі 4-9° тепла, у східній частині та Карпатах близько 0°, вдень 7-12°, на півдні та Закарпатті до 15°; 3-4 квітня на півдні та сході країни вночі 0-6° тепла, вдень 9-15°, на решті території зниження вночі до 3° тепла - 3° морозу, в західних областях до 1-6° морозу, вдень до 2-8° тепла.

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