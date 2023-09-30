В Україну приїхав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розпочав візит в Україну, він вже побував в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси. Про це повідомила пресслужба Європейської комісії, пише УНН.
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«Одеса – красиве історичне місто. Це має бути в заголовках через його яскраву культуру та дух. Натомість він позначає новини як часту мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію місць, які постраждали від варварського знищення росією», - написав Боррель у Х.
Доповнення
Раніше верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтверджував, що Рада міністрів закордонних справ блоку проведе виїзне засідання у Києві, щоб ознайомитись із ситуацією в Україні на місці.
Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.
Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.
The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.
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