В Україну приїхав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель

Цитата

«Одеса – красиве історичне місто. Це має бути в заголовках через його яскраву культуру та дух. Натомість він позначає новини як часту мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію місць, які постраждали від варварського знищення росією», - написав Боррель у Х.

Доповнення

Раніше верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтверджував, що Рада міністрів закордонних справ блоку проведе виїзне засідання у Києві, щоб ознайомитись із ситуацією в Україні на місці.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW