В Україну намагалися незаконно ввести автозапчастини та процесори на 375 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею, прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та митниці завадили трьом спробам незаконно ввезти в Україну товар на 375 тис. грн під виглядом кормових добавок для тварин та медичних виробів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"У першому випадку прикордонники виявили 45 одиниць автозапчастин до легковиків серед вантажу кормових добавок для тварин. "Їстівні" запчастини перевозив громадянин України вантажівкою DAF. Вартість незадекларованих деталей склала більше 115 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Також іншу партію автозапчастин у незаконний спосіб намагався провезти наш співвітчизник мікроавтобусом Renault. У представлених водієм товаро-супровідних документах було зазначено "медичні вироби", а насправді в автівці знаходилося 92 одиниці автозапчастин вартістю 140 тисяч гривень.
"Крім того, під час огляду вантажівки MAN, правоохоронці виявили комп’ютерні комплектуючі. 57 процесорів до персональних комп’ютерів (бувші у використанні) водій перевозив у кабіні тягача. Цей товар оцінено на суму близько 120 тисяч гривень", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що в усіх випадках товар вилучено встановленим порядком та передано компетентним органам.
Нагадаємо, прикордонники виявили на Харківщині 13 тис. пачок російських цигарок.