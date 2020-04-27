В Украину пытались незаконно ввезти автозапчасти и процессоры на 375 тыс. грн

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей пограничники совместно с сотрудниками СБУ и таможни помешали трем попыткам незаконно ввезти в Украину товар на 375 тыс. грн под видом кормовых добавок для животных и медицинских изделий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.